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Протоиерей Алексей Батаногов выступил на Радио «Вера»
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Протоиерей Алексей Батаногов выступил на Радио «Вера» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Настоятель Храма равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Батаногов стал участником радиопередачи «Светлый вечер» на православной радиостанции «Вера».
Отца Алексея пригласил в студию ведущий программы «светлый вечер» Алексей Пичугин. На радиопередаче настоятель новогиреевского храма рассказал о своем служении, о приходе и прихожанах, вместе с которыми священник строит новый большой каменный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира.
Как сообщил протоиерей Алексей Батаногов на передаче, хотя новый новогиреевский храм и строится в рамках «Программы строительства храмов на территории Москвы», финансируется строительство только из пожертвований благотворителей и прихожан. Большая часть рассказа отца Алексея касалась той активной деятельности, которая развернута прихожанами небольшого деревянного храма во имя святого Феодора Ушакова, который и служит временным пристанищем, пока не построен каменный храм.
Священник рассказал и о ежегодном музыкальном фестивале, и о соревнованиях по судомодельному спорту, киноклубе, театральном кружке и других направлениях деятельности активных людей прихода. Особое место в этой работе занимают благотворительные концерты в пользу строительства Храма святого Владимира.
благотворительным концертам; киноклубу, театральному кружку и др.
Адрес Храма святого Владимира в Новогирееве: улица Перовская, дом 64.
Фото — Александр Калугин.
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