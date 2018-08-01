Протоиерей Алексей Батаногов выступил на Радио «Вера»

Настоятель Храма равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Батаногов стал участником радиопередачи «Светлый вечер» на православной радиостанции «Вера».

Отца Алексея пригласил в студию ведущий программы «светлый вечер» Алексей Пичугин . На радиопередаче настоятель новогиреевского храма рассказал о своем служении, о приходе и прихожанах, вместе с которыми священник строит новый большой каменный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщил протоиерей Алексей Батаногов на передаче, хотя новый новогиреевский храм и строится в рамках «Программы строительства храмов на территории Москвы », финансируется строительство только из пожертвований благотворителей и прихожан. Большая часть рассказа отца Алексея касалась той активной деятельности, которая развернута прихожанами небольшого деревянного храма во имя святого Феодора Ушакова, который и служит временным пристанищем, пока не построен каменный храм.

Священник рассказал и о ежегодном музыкальном фестивале, и о соревнованиях по судомодельному спорту, киноклубе, театральном кружке и других направлениях деятельности активных людей прихода. Особое место в этой работе занимают благотворительные концерты в пользу строительства Храма святого Владимира.

благотворительным концертам; киноклубу, театральному кружку и др.

Адрес Храма святого Владимира в Новогирееве: улица Перовская, дом 64.