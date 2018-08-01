СК: Предварительно, смерть Сергея Грачева не носит криминального характера

СК: Предварительно, смерть Сергея Грачева не носит криминального характераТело журналиста издательского дома «Аргументы и Факты» Сергея Грачёва было найдено на территории Кстовского района 31 июля. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

С целью установления причин смерти журналиста назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть не носит криминального характера.

В Нижнем Новгороде Сергей Грачёв находился в командировке. Последний раз его видели живым 21 июля. Он вышел из гостиницы и пропал.