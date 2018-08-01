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СК: Предварительно, смерть Сергея Грачева не носит криминального характера
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СК: Предварительно, смерть Сергея Грачева не носит криминального характера 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
СК: Предварительно, смерть Сергея Грачева не носит криминального характераТело журналиста издательского дома «Аргументы и Факты» Сергея Грачёва было найдено на территории Кстовского района 31 июля. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
С целью установления причин смерти журналиста назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть не носит криминального характера.
В Нижнем Новгороде Сергей Грачёв находился в командировке. Последний раз его видели живым 21 июля. Он вышел из гостиницы и пропал.
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