«Русь-парк», «Зарусье» или «Русич»: жители Архангельска выберут название для нового парка отдыха

Строительством парка занимается ООО «Северная роза»

Архангелогородцам предложили выбрать название парка отдыха, который сейчас строится на улице 23-й Гвардейской дивизии. Опрос идет на сайте городской администрации и продлится до 15 августа.

— Ранее глава Архангельска Игорь Годзиш на своей странице «Вконтакте» обратился к горожанам с просьбой поделиться своими идеями о названии будущего парка. Поступило более 30 предложений. Пять из низ вынесены на голосование: «Русь-парк», «Зарусье», «Русич», «Березовый парк», парк «Гвардейский», — уточнили в пресс-службе горадмина.

Сейчас большинство проголосовало за вариант «Гвардейский»

Парк за кинотеатром «Русь» стал фаворитом программы благоустройства городской среды в 2018 году. Аукцион на его строительство выиграла компания «Северная роза». Контракт удалось подписать не сразу: в УФАС пожаловался один из участников аукциона на неправомерные действия властей при проведении торгов. В итоге антимонопольщики не нашли нарушений.

К октябрю за «Русью» должны появиться велодорожки, аллеи, сектор с тренажерами, газоны, детские площадки. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями. Разметка на дороге позволит безопасно ходить по ним слепым людям, площадки рассчитаны и на инвалидов-колясочников.

На создание парка планируется потратить более 44 миллионов рублей. Из них практически 24 миллиона пойдут на озеленение, 6,4 на уплату налогов и 6 миллионов на водоотведение.