Ещё
Количество отравленных шаурмой киевлян возросло до 39
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество отравленных шаурмой киевлян возросло до 39 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил первый замначальника Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает «Укринформ».
Как свидетельствуют данные Минздрава Украины, к медикам обратились 17 человек, купившие шаурму на Броварском проспекте у метро «Дарница» (и з них госпитализировали 16 человек), 15 человек — после употребления шаурмы у Речного вокзала на Почтовой площади (госпитализировали 11 человек), и трое — после шаурмы в киоске на Оболонском проспекте.
При этом количество отравившихся в последнем случае может быть выше.
«Имеется в виду то, что динамика еще может увеличиваться, может изменяться локация, могут быть другие точки, где потребляли шаурму», — указал он.
Точки, где продавали некачественный фаст-фуд, работали без разрешительных документов, не были зарегистрированы в качестве оператора рынка и не выполняли санитарные требования.
«Мы эту информацию предоставили в полиции полиция возбудила уголовное производство. По состоянию на 31 июля одна точка возле метро «Дарница» была закрыта и опечатана. Сейчас на двух точках на Почтовой и Оболони работают наши специалисты, но я думаю, что эти точки также закрылись, ведь понимают, что натворили беду и сейчас мы не сможем попасть туда на проверку, но Национальная полиция в рамках уголовного производства сможет вызвать «горе-бизнесменов» и допросить», — отметил Овчаренко.
Вчера, 31 июля, стало известно о массовом отравлении шаурмой в Киеве. При этом отравившиеся ели фаст-фуд в разных частях города.
Украина.ру: последние новости
В ЦАР рассказали, кто напал на журналистов из России Киселев предложил провести референдум по статусу Коктебеля Политзаключенный Ефремов: Два года за решеткой (текст готов)(фото готово)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье79
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва22
Болгария ужесточает визовый режим17
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение