Количество отравленных шаурмой киевлян возросло до 39

Как свидетельствуют данные Минздрава Украины , к медикам обратились 17 человек, купившие шаурму на Броварском проспекте у метро «Дарница» (и з них госпитализировали 16 человек), 15 человек — после употребления шаурмы у Речного вокзала на Почтовой площади (госпитализировали 11 человек), и трое — после шаурмы в киоске на Оболонском проспекте.

При этом количество отравившихся в последнем случае может быть выше.

«Имеется в виду то, что динамика еще может увеличиваться, может изменяться локация, могут быть другие точки, где потребляли шаурму», — указал он.

Точки, где продавали некачественный фаст-фуд, работали без разрешительных документов, не были зарегистрированы в качестве оператора рынка и не выполняли санитарные требования.

«Мы эту информацию предоставили в полиции полиция возбудила уголовное производство. По состоянию на 31 июля одна точка возле метро «Дарница» была закрыта и опечатана. Сейчас на двух точках на Почтовой и Оболони работают наши специалисты, но я думаю, что эти точки также закрылись, ведь понимают, что натворили беду и сейчас мы не сможем попасть туда на проверку, но Национальная полиция в рамках уголовного производства сможет вызвать «горе-бизнесменов» и допросить», — отметил Овчаренко.

Вчера, 31 июля, стало известно о массовом отравлении шаурмой в Киеве. При этом отравившиеся ели фаст-фуд в разных частях города.