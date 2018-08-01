ООН сообщила о гибели сотрудника МОМ в ходе атаки в Джелалабаде

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Сотрудник Международной организации по миграции (МОМ) погиб, еще один был ранен в результате атаки на госучреждения на востоке Афганистана , которая произошла во вторник, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Миссии ООН по содействию Афганистану.

"С огромной горечью… ООН в Афганистане подтверждает, что сотрудник МОМ был убит в ходе вчерашней атаки на департамент по миграции в городе Джелалабаде ", — говорится в заявлении.

"Я осуждаю это чудовищное преступление, в результате которого погиб наш храбрый коллега в Джелалабаде и еще один был тяжело ранен", — приводятся в заявлении слова гендиректора МОМ Уильяма Лэйси Свинга.

Накануне в административном центре провинции Нангархар городе Джелалабаде боевики атаковали госучреждения. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании. Атака продолжалась в течение пяти часов. В результате погибли 15 человек, столько же получили ранения.