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ООН сообщила о гибели сотрудника МОМ в ходе атаки в Джелалабаде
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ООН сообщила о гибели сотрудника МОМ в ходе атаки в Джелалабаде 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудник Международной организации по миграции (МОМ) погиб, еще один был ранен в результате атаки на госучреждения на востоке Афганистана, которая произошла во вторник, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Миссии ООН по содействию Афганистану.
"С огромной горечью… ООН в Афганистане подтверждает, что сотрудник МОМ был убит в ходе вчерашней атаки на департамент по миграции в городе Джелалабаде", — говорится в заявлении.
"Я осуждаю это чудовищное преступление, в результате которого погиб наш храбрый коллега в Джелалабаде и еще один был тяжело ранен", — приводятся в заявлении слова гендиректора МОМ Уильяма Лэйси Свинга.
Накануне в административном центре провинции Нангархар городе Джелалабаде боевики атаковали госучреждения. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании. Атака продолжалась в течение пяти часов. В результате погибли 15 человек, столько же получили ранения.
В среду президент Афганистана Ашраф Гани провел экстренное совещание и дал указания по усилению безопасности в провинции Наргархар.
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