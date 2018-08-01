В правительстве предложили исключить самозанятых из трудового законодательства

Минтруд предложил исключить самозанятых из сферы действия трудового законодательства, пишут «Известия»

Согласно пояснительной записке, самозанятых граждан и их работодателей, не являющихся индивидуальными предпринимателями, планируется исключить из предмета регулирования ТК. Причиной для этого послужило то, что такая трудовая деятельность не оформляется документально, а также отсутствует контроль за соблюдением законодательства.

В частности, речь идет о репетиторстве, уходу за больными, а также работе, связанной частными услугами.