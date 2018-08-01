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В Нижнем Новгороде из-за ЧМ-2018 подорожали пиво и пельмени
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В Нижнем Новгороде из-за ЧМ-2018 подорожали пиво и пельмени 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде, как и в других городах-организаторах ЧМ-2018 в Поволжье, во время мундиаля выросли цены на пиво, пельмени и манты. Также в июне существенно возросла стоимость проживания в нижегородских гостиницах и перелетов эконом-класса. При этом годовая инфляция осталась на устойчиво низком уровне — 2,2% в ПФО и 3,5 в Нижегородской области.
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Как сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России, по сравнению с летом прошлого года пиво в Нижнем Новгороде подорожало на 3%, пельмени и манты — на 4%, обед в городском кафе — на 3%. Номер в отеле в среднем обходился гостям столицы ПФО на 48% дороже, чем в 2017 году. А лететь из одного города в другой эконом-классом оказалось на 9% менее выгодно.
По сведениям специалистов, наплыв футбольных фанатов не ускорил инфляцию в Поволжье, ЧМ-2018 спровоцировал лишь подорожание отдельных товаров и услуг. По словам начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Ларисы Павловой, скачки цен вызваны временным фактором.
Из четырех регионов Поволжья, которые принимали мундиаль (Нижегородская и Самарская области, республики Мордовия и Татарстан), рост потребительских цен в годовом выражении ускорился только в Нижегородском регионе — с 3,1% в мае до 3,5% в июне. Произошло это из-за подорожания услуг гостиниц.
Напомним, топливо в Нижнем Новгороде подорожало более чем на 12%.
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