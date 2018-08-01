Как Нижний Новгород осваивает наследие ЧМ-2018

Спортивные объекты, построенные к чемпионату мира, могут поспособствовать развитию футбола в Нижнем Новгороде. Главная гордость города — одноимённый стадион, уже успевший собрать аншлаг в матче за Суперкубок России и готовящийся принять встречу юношеского первенства Европы. Кроме того, области досталась и современная тренировочная база, которая получила высокую оценку от сборной Уругвая

Нижний Новгород, как и другие города, принимавшие матчи ЧМ-2018, переживает настоящий футбольный бум. В конце минувшей недели местная арена была заполнена до отказа во время матча за Суперкубок России между столичными ЦСКА и «Локомотивом», а спустя несколько дней на ней собралось 18 тыс. зрителей на игре первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с участием одноимённого коллектива. Можно с уверенностью сказать, что это не предел, если команда Дмитрия Черышева будет продолжать радовать поклонников и добиваться положительных результатов.

11 сентября 2018 года город на Волге примет матч квалификационного раунда молодёжного чемпионата Европы между национальными командами России и Сербии . При подготовке к важной для российской «молодёжки» игре будет вновь использовано наследие мундиаля: стадион «Нижний Новгород» и современная тренировочная база в Бору. Корреспондент RT посетил спортивный центр, где во время ЧМ-2018 базировалась сборная Уругвая и узнал, чем запомнились латиноамериканцы и что изменилось с момента их отъезда.

«Хоккеисты в апартаментах Суареса»

За год своего существования спортивный центр «Борский» уже стал одной из достопримечательностей Нижнего Новгорода. Местные жители советуют гостям города обязательно совершить футбольное паломничество и посмотреть в каких условиях сборная Уругвая готовилась к матчам мундиаля. Примечательно, что и дорога до пригорода, где на протяжении месяца жили Суарес и компания, является своеобразной экскурсией: кратчайший путь через Волгу лежит через реку по канатной дороге.

Однако попасть в бывший дом уругвайской делегации не так уж и просто. На входе строгий контроль, а все подъезжающие машины проходят тщательный досмотр. За три недели принципы безопасности остались неизменными.

«У нас режимный объект, нужно обеспечивать спокойную работу для наших гостей. Думаете, сборная Уругвая уехала и у нас нет дел? Наоборот! Сейчас хоккеисты. Потом и наш «Нижний Новгород» вернётся», — поясняют охранники на въезде.

Сертифицированная трёхзвёздочная гостиница способна принять и с комфортом разместить сразу две команды. Причём не только футбольные. Так, на предсезонный сбор в «Борский» приехали хоккеисты столичного «Динамо», расположившиеся в тех же номерах, где несколько недель назад жили четвертьфиналисты мундиаля.

«Когда заезжал «Нижний Новгород» ребята первым делом спрашивали «В каких номерах жили „чарруа“ и можно ли в них остановиться?». Сейчас там расположились хоккеисты. Местному клубу они обязательно достанутся, но чуть позже», — рассказывает управляющая базой Дарья.

Несмотря на то, что новый комплекс на днях отметит свою первую годовщину и уже принял сотню гостей, представляющих разные виды спорта, именно пребывание латиноамериканцев до сих пор остаётся самым обсуждаемым событием в размеренной жизни специализированного спортивного центра. После отъезда звёздной компании, в стенах «Борского» поселились воспоминания и приятная грусть.

«Было тяжело, все плакали… Печально было расставаться с ними, за месяц мы, по-настоящему, стали родными людьми. Смотрели все матчи, болели как за своих, даже когда команда Оскара Табареса играла с Россией. Наша сборная была далеко, а эти ребята всегда близко. Подмечали какие-то бытовые вопросы. Например, в какой форме они играют, следовательно какой цвет футболок в скором времени отправится в грязное белье», — вспоминают сотрудницы базы.

Повара, горничные и другой персонал «Борского» рассказывают, что несмотря на высокий статус все представили сборной Уругвая оказались простыми, приветливыми и очень неприхотливыми гостями. Единственная просьба поступившая к руководству базы за время пребывания команды в пригороде Нижнего Новгорода — заклеить плёнкой все окна и максимально затемнить комнаты для здорового и комфортного сна футболистов.

В остальном никаких нареканий — уругвайская делегация была полностью удовлетворена условиями проживания. До такой степени, что вместе с командой в одном из номеров остался и президент местной футбольной Вильмар Вальдес, именно его рукой написано письмо-благодарность оставшееся на базе в память о продолжительном визите небесно-голубых.

«В этом месте есть всё. Персонал внимателен, поля для тренировок идеальны, комнаты для отдыха и ресторан превосходны. Благодаря этому мы чувствуем себя здесь, как дома», — говорится в благодарности.

Кроме того, в отличии от других команд-гостей ЧМ уругвайская делегация не привезла с родины никаких продуктов кроме традиционного чая матэ. В остальном Луис Суарес , Эдинсон Кавани и их партнёры питались продуктами из Нижегородской области

«Они постоянно ходили с этими колбочками. На всех фотографиях с чаем. Уругвайцы привезли шеф-повара, но в основном готовили наши, просто под его чутким руководством. За день до матча он и вовсе уезжал, так что наши сотрудники справлялись уже сами. Никаких нареканий не было. Все были сытыми и довольными», — рассказывает о предпочтениях именитых гостей управляющая спорткомплексом.

Запомнился сотрудникам «Борского» и досуг сборной Уругвая. Несмотря на катастрофическую нехватку свободного времени футболисты всё же позволяли себе непродолжительный отдых.

«Латиноамериканцы играли на втором этаже в бильярд, пинг-понг и карты. Ребята они эмоциональные, так что того галдёжа, что стоял в дни их пребывания сейчас очень сильно не хватает. Самые активные из всех это Суарес, Кавани и Диего Лаксальт. Последний запомнился больше всего. Порой казалось, что и его косички были повсюду», — вспоминают будни уругвайской команды сотрудники спорткомплекса.

Однако, отдельная гордость «Борского» изумрудный тренировочный газон. В дни тренировок команды за действиями на нём с соседних берёз наблюдали местные мальчишки. Теперь это поле — одно из мест тренировок «Нижнего Новгорода». Сотрудники базы уверенны, такие комфортные условия помогут местной команде написать новую футбольную историю родного города.

«Нам не хватило чемпионата мира! Хочется чтобы мир не забывал о нас. Чтобы знал, что есть такой город на Волге, где любят и умеют играть в футбол. Наверное, это самое большое, что мы можем сделать для того, чтобы все эти дни чемпионата мира прошли не просто так. На наших глазах писалась история. Мы должны продолжать её», — подчеркнули сотрудники базы.