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В КЦ «Зеленоград» расскажут, как зарабатывать больше и ставить правильные цели
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В КЦ «Зеленоград» расскажут, как зарабатывать больше и ставить правильные цели 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
7 августа в 19.00 на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет лекция «Три шага к богатству». Онлайн-практикум состоится для тех, кто хочет зарабатывать достойные деньги, достичь своей цели, добиться воплощения своих заветных желаний в жизнь.
Программа:
1) три причины, почему вы все еще не зарабатываете достойные деньги;
2) 5 шагов к возможности зарабатывать в разы больше;
3) практическая часть:
— правильная формулировка своей главной цели прямо на вебинаре;
— разработка четких шагов к достижению цели на ближайшее время;
— начало продвижения к достижению цели — первый шаг прямо на вебинаре.
Чему научатся участники за два часа онлайн-практикума:
— правильно формулировать свою цель так, чтобы она была достижима в желаемый срок;
— выбирать свою основную цель на ближайшее время;
— узнают три главные ошибки в постановке цели, мешающие зарабатывать 100 долларов в час;
— прямо на вебинаре начнут продвижение к достижению своей цели, сделав первый шаг,
— узнают, как найти помощников и соратников в достижении цели;
— узнают, как побороть главных врагов достижения цели.
Спикер — Анна Желобанова, профессиональный бизнес-тренер, коуч, успешная бизнес-леди и управленец, мама двоих детей, добившаяся всего с нуля, без какой-либо помощи, только за счет веры в свои силы и правильной постановки целей. Более 15 лет является директором по персоналу, работала и работает в успешных западных и российских компаниях, постоянно внедряет новые направления деятельности, которые помогают реализовывать себя и достигать еще большего материального благополучия.
Все желающие приглашаются на летнюю веранду Культурного центра «Зеленоград», где будет установлен телевизор с онлайн-трансляцией вебинара.
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