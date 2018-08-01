Оригинальные техники рисования осваивает старшее поколение жителей Коптева

В районном центре соцобслуживания Коптева 25 июля состоялся мастер-класс для любителей творчества. Как сообщили организаторы, пенсионеры освоили необычный метод рисования — эбру; он предполагает использование в качестве холста поверхность воды.

— Участниками мастер-класса стали жители старшего возраста, ранее присоединившиеся к проекту «Московское долголетие», — пояснил представитель администрации центра.

Напомним, подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в территориальном центре социального обслуживания: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. Все занятия являются бесплатными. (мю)