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Оригинальные техники рисования осваивает старшее поколение жителей Коптева
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Оригинальные техники рисования осваивает старшее поколение жителей Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В районном центре соцобслуживания Коптева 25 июля состоялся мастер-класс для любителей творчества. Как сообщили организаторы, пенсионеры освоили необычный метод рисования — эбру; он предполагает использование в качестве холста поверхность воды.
— Участниками мастер-класса стали жители старшего возраста, ранее присоединившиеся к проекту «Московское долголетие», — пояснил представитель администрации центра.
Напомним, подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в территориальном центре социального обслуживания: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. Все занятия являются бесплатными. (мю)
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