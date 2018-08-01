Дождались: ремонт Берендеевки продолжили

Многострадальный парк «Берендеевка» наконец начали приводить в порядок, узнал KOSTROMA.TODAY. Это стало возможно после завершения государственной экологической экспертизы.

По информации пресс-службы городской администрации, теперь у подрядчика есть все права продолжить заниматься парком. Напомним, что работы в «Берендеевке» было остановлено природоохранной прокуратурой. Она потребовала провести экологическую экспертизу, которая в итоге дала положительное заключение.

Сейчас рабочие приступают к укладке асфальта и установке светильников. 2 августа они начнут делать скейт-парк. Также в «Берендеевке» уложат резиновое покрытие на детской и спортивной площадках. Установят скамейки, урны и декоративный забор.

Погулять по полностью обновлённому парку костромичи смогут 1 ноября этого года. Именно в этот день работы по благоустройству будут полностью выполнены.