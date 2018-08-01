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Известная уральская чиновница занялась оплодотворением
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Известная уральская чиновница занялась оплодотворением 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Бывшая замглавы Минздрава Свердловской области Диляра Медведская возглавила один из крупнейших центров планирования семьи. Учреждение, кроме прочего, оказывает услуги по экстракорпоральному оплодотворению и решением других проблем репродукции человека. В данный момент клиника является крупнейшей в УрФО, ее филиал работает также в Перми.
С учетом новой политической конфигурации, возникшей весной 2018 года, уход Диляры Медведской из Минздрава Свердловской области был делом времени. Чиновницу, которая много лет работала в системе здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области, видели в другом региональном ведомстве — в министерстве социальной политике. Однако на госслужбе госпожа Медведская не осталась и с 24 июля стала генеральным директором упомянутого учреждения.
Уместно добавить, что Диляра Медведская является также учредителем некоммерческой организации «Медицинская палата Свердловской области». НКО, которым руководит бывший главврач Свердловской областной больницы Феликс Бадаев, консультирует менеджеров клиник по вопросам коммерческой деятельности и управления.
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