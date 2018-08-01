Обряд из популярного сериала толкнул жителя Удмуртии на убийство

Почти год назад в Можгинском районе 37-летний мужчина зарезал молодого спортсмена. И только сейчас следователи смогли рассказать подробности ужасающей ночи, которой возможно и не было бы, если бы не сериалы!

От романтики к ужасам

Вечер 21 августа обещал быть для 19-летнего Руслана и его подруги Ольги (имя девушки изменено. Прим. ред.) крайне романтичным. Ребята поехали на дачу и приятно проводили время пили чай, болтали, смеялись, играли в карты.

Неожиданно в дверь постучали. Пришел сосед по даче, предупредить, что около автомобиля, на котором приехали ребята, ходит какой-то незнакомец. Руслан проверил машину, никого не увидел, на всякий случай забрал из машины сумку с документами. И вернулся в домик.

Дальше все развивалось как в плохом триллере. Спустя минуту после того, как Руслан вышел, Ольга услышала крики: Соседи! Спасите! Убивают!. Два человека бегали по двору, спустя минуту молодой человек, истекая кровью, с размашистым порезом от ножа, ворвался в домик и стал удерживать дверь снаружи кто-то ломился.

— Он сказал мне вызывать скорую. При этом рукой держал дверь изнутри. Я подбежала к нему, чтобы помочь И тут он упал на пол, тяжело дыша. Больше он не двигался, — записано в протоколах со слов Ольги.

Девушка пыталась удержать дверь, но не смогла в домик ворвался мужчина в маске и с ножом.

— Что стоишь? Видишь, парень умирает. Возьми хоть его за руку, — приказал ей незнакомец. К этому моменту Руслан уже не двигался.

— Мне его заказали. Просто выполняю заказ, — бормотал убийца. — В подробности меня не посвящают. Значит кому-то он дорогу перешел. Ты разве не знала о его делах?

Связал и увез в лес Маньяк связал девушку, забрал все телефоны у жертв и вытер поверхности, к которым прикасался.

— Найдя ключи от автомобиля, он взял тело молодого человека, связал девушку и приказал ей следовать за ним, предварительно засунув тряпку ей в рот, — рассказывает Марсель Маратович.

Вместе с Ольгой незнакомец поехал в сторону Ижевска . Спустя какое-то время свернул на проселочную дорогу и застрял.

— Тогда он вывел девушку в лес, где оставил ее одну связанную по рукам и ногам, — продолжает следователь.

Оставшись одна, Ольга постаралась высвободиться. Когда ей это частично удалось, не теряя времени, девушка побежала к трассе и на попутках добралась до ближайшего отделения полиции.

Уже на следующий день оперативники устроили засаду около дома предполагаемого убийцы и поймали его.

Обряд кровавого орла

Позже выяснилось маньяк пересмотрел жестоких телевизионных шоу. В итоге он решил повторить обряд кровавого орла из популярного сериала Викинги (18+). Это легендарная казнь времен викингов осужденному рассекают ребра, разводят в стороны наподобие крыльев, вытаскивают наружу легкие и кладут их на плечи. Полностью воплотить страшный ритуал убийце не удалось.

Основной проблемой для следствия стала психолого-психиатрическая экспертиза. Удмуртские специалисты не смогли прийти к единому мнению вменяем ли обвиняемый. Только по итогам экспертизы в центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского в Москве мужчину признали вменяемым на момент совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий. В результате он признался в содеянном под тяжестью улик.

Сейчас уголовное дело передали в суд, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. и ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Ему грозит пожизненное лишение свободы.