Ясиф Кулиев: «Не уступать обстоятельствам меня научил Афганистан»

Председатель правления Зеленоградского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Ясиф Кулиев: «Встречал людей, которые хотят попробовать войну. Не понимаю, совершенно. Ребята, война — не романтика, поверьте мне».

Как на духу

Какие чувства можно испытывать перед встречей с ветераном-афганцем? Наслышан об этой десятилетней войне — суровой, изматывающей. В Афганистан приходили ребята из Союза, не слишком представляя, что их ожидает.

«…Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка…» — слова Андрея Болконского из «Войны и мира».

Ташкент, 17 июля 1988 года, пятеро десантников выпрыгивают из самолета, опускаются на колени, целуют землю. Они вернулись из Войны в Мир. Живыми. Одним из этой пятерки был 20-летний Ясиф Кулиев. 15 мая нынешнего года ему исполнилось 50 лет. Ровно 30 лет назад начался вывод советских войск из Афганистана. Хлебнув войны через край, Ясиф Юсифович не хочет ее ни себе, ни другим — желание мира сквозит в каждом его слове.

Он показывал мне фотографии тех его военных лет. Но меня больше всего поразили три его маленьких календарика за 86-88-й годы: на них крестиками перечеркнут каждый день пребывания в Афгане, на войне с душманами, «духами», как их называли солдаты. Перетерпеть…

Элита

Я. Кулиев родился в Москве . Обычный столичный паренек. До сих пор не знает, почему его призвали в бригаду специального назначения. Полгода новобранцев в Туркестанском военном округе, в узбекском городе Чирчик , готовили к наиболее рискованным спецоперациям.

— Не просто готовили, — заметил Ясиф Юсифович, — а на пределе человеческих возможностей. Да, 18-летних парней, поскольку потом мы должны были сделать то, что другие не смогут.

На пределе — это как? Сначала они топали без груза до стрельбища по каменистой степи, когда солнце палит под 45 градусов — по 12 км туда и обратно. Затем им давали автомат, лопатку, магазин, фляжку воды. Привыкли без груза, а теперь туда же надо нести мешок щебенки. Когда возвращались в часть, порой натирали тело чуть ли не до кости. Прыжки с парашютом, единоборства. И так каждый день. Однажды ночью приказ: на аэродром! Сели в самолеты, куда летят — не имели понятия.

Самолет приземлился в Кандагаре. Оттуда прибывших перебросили на военный аэродром Шинданд, а дальше на «броне» — бронетранспортерах (БТР) сто км до военного лагеря в городке Фарах. В Фарахе, между прочим, находилась крепость, построенная… Александром Македонским

— Поселили нас в трехэтажной гостинице — это по нынешним временам как отель «Хилтон», — улыбнулся Ясиф. — Элитная часть, вот и предоставили нам «элитные» условия.

Вокруг гостиницы дислоцировались пехотные части и бронетехника. И кормили «элитно»: картошкой в физрастворе в одно-двухлитровых банках, мясом со штампами 50-х годов, кашами. Деликатесом был сухой творог, разведенный водой. А еще рыбу в реке ловили. Но снастей-то не было, «удочкой» служили… ручные гранаты РГД-5. На берегу приходилось быть особенно внимательным, чтобы не наступить на неразорвавшуюся гранату. А банки из-под картошки придумали использовать вместо окон, не выдерживавших обстрелов. Литровые банки ставили друг на друга, поворачивая дном наружу.

Операции? Тоже были «элитные» — до такой степени, что никому, даже дедам-фронтовикам — молодые спецназовцы о них после возвращения ничего не рассказывали. Опасность там таилась повсюду. Однажды спецназовцы шли в очередную атаку на БТРах, и снайпер из кишлака, расположенного на расстоянии двух км (!), из винтовки БУР-303 убил друга Ясифа — Егора.

А климат в Афгане кошмарный. Летом на солнце за 50 градусов, сумасшедший мираж, зимой ночью не больше плюс 10. Только ночью проводили они операции после 1987 года. Каждый брал с собой 30-килограммовый груз, в том числе не менее 400 патронов. Один из замполитов таскал с собой для провинившихся бойцов штангу. Как-то он наклонился к костру, раздался взрыв, полетели осколки и угодили в блин от штанги. Жизнь спас железный блин.

Помним…

А когда потеря, когда ранение…

— Однажды я получил увечье, рука почти не двигалась. В госпитале может произойти психологический срыв. Я именно тогда занялся собой, стал развиваться. Думаю, в тот момент и начал пробивать дорогу в жизнь. Иначе уступишь обстоятельствам, можно самого себя потерять.

17 июля 1988 года. Пятеро десантников на аэродроме Шиндан. Пора домой. Внезапный приказ: не брать на борт. Самолет начинает движение. Вдруг офицер кричит: «Ребята, быстро, в самолет!». Они прыгали, когда машина начала набирать высоту. А потом Ташкент, и резко падает ощущение опасности. Дома…

Потом были слезы матери, разговоры с дедами-фронтовиками. Но Ясиф отлеживаться не стал. Работа, учеба в Московском государственном техническом университете. В Зеленограде он поначалу пришел в «Научный центр». Потом, когда женился, родилась дочка, ушел зарабатывать в частный бизнес.

— В марте я возглавил совет ветеранов-афганцев, — заключил Я. Кулиев. — В Зеленограде живет свыше 500 ветеранов. Сколько сделал в свое время руководитель совета С. Малюшин — поразительно. Восемь лет назад замдиректора школы №1940 К. Несмачных организовал музей «Афганистан — боль моя!», ныне он находится в школе №1150.

А сейчас мы должны идти дальше. И власти города очень бережно относятся к ветеранам, к нашей памяти. Депутат партии «Единая Россия» по Зеленоградскому округу М. Кузьмин способствует выстраиванию наших отношений с управами города. Мы выступили с инициативой создать или в пятом микрорайоне на месте закладного камня, или в одном из городских парков Аллею Героев и Мемориал памяти всем тем, кто погиб в боевых действиях и контртеррористических операциях. Потомки должны помнить: советские и российские солдаты принимали участие более чем в 20 подобных операциях. 30 лет вывода войск из Афгана — серьезная дата. Вместе с Союзом десантников и ДОСААФ мы начали работу с молодежью. Мы прошли дорогами войны, нам надо рассказать молодым, как важно сохранять мир. Всегда.

Владимир Ратманский, фото Анны Алимжановой