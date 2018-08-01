В Якутске до конца года установят шесть теплых автобусных остановок

ЯКУТСК , 1 августа. / ТАСС /. Шесть новых автобусных остановок с подогревом установят на улицах Якутска до конца текущего года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас в округах и пригородных поселках открыто 19 теплых остановок, до конца текущего года планируется открыть еще шесть", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для города с таким климатом, как в Якутске, теплые автобусные остановки — это жизненная необходимость. Проект же по установке таких остановок стал реализовываться в городе в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства. Спустя год он был отмечен дипломом первой степени в номинации «Развитие коммунальной инфраструктуры» на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

В местной администрации пояснили, что Якутск занимает лидирующую позицию в стране в решении вопросов местного самоуправления. Помимо проекта установки теплых остановок в городе реализуются и другие проекты, признанные лучшими на смотре лучших муниципальных практик. Среди них акция «Вызов — кузов!», проект «Единый информационный день», краудсорсинговый интернет-портал «OneClickYakutsk» и социальный центр помощи семьям «Тэрчи».

О проектах

Первый проект позволил общими усилиями горожан и властей решить проблему брошенных автомобильных кузовов. Три года назад инициативу администрации по избавлению улиц от автохлама и его вывозу в утиль поддержали руководители, политики, спортсмены, работники культуры, представители якутской эстрады. Таким образом было собрано и вывезено свыше 700 заброшенных кузовов.

Проект «Единый информационный день» стартовал в Якутске в марте 2014 года для информирования населения о деятельности городских властей. Он подразумевает ежемесячные встречи чиновников администрации, депутатов гордумы и представителей общественной палаты с горожанами. В рамках такого диалога у жителей есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения.

Такую же цель преследует и краудсорсинговый интернет-портал «OneСlickYakutsk», являющийся частью общей стратегии социально-экономического развития города до 2032 года. «Он объединяет жителей, власть, муниципальные службы, экспертов в разных областях и общественные организации для решения самых важных городских проблем по принципу „решение одним кликом“, — заметили в пресс-службе.

»Социальный центр помощи семьям «Тэрчи» — это совместный проекта муниципалитета и некоммерческой организации, позволяющий получать психолого-педагогическую и юридическую помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. «Работа ведется со всеми членами семьи в комплексе: и с родителями, и с детьми. Такой центр является на сегодняшний день единственным не только в городе, но и в республике», — пояснил собеседник агентства.