Москва забирает зам начальника угрозыска Свердловской области 

В правоохранительных органах обсуждают уход заместителя начальника областного угрозыска Константина Строганова. Говорят полковника забирают на повышение в Москву: там Константина Юрьевича ждет должность начальника УСБ ГУ МВД.
Дозвониться до Константина Строганова корреспонденту «ФедералПресс» не удалось: его номер не доступен.
Напомним, сейчас Константин Строганов находится в отпуске, во время которого «вырос» до полковника. Приказ о его назначении в полковники подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
В пресс-службе МВД России по Свердловской области о полковнике Строганове сообщили следующую информацию: «Должностному лицу, о котором идет речь, присвоено звание полковник — эта информация соответствует действительности, все остальное комментировать преждевременно».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.