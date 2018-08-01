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Москва забирает зам начальника угрозыска Свердловской области
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В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Москва забирает зам начальника угрозыска Свердловской области 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правоохранительных органах обсуждают уход заместителя начальника областного угрозыска Константина Строганова. Говорят полковника забирают на повышение в Москву: там Константина Юрьевича ждет должность начальника УСБ ГУ МВД.
Дозвониться до Константина Строганова корреспонденту «ФедералПресс» не удалось: его номер не доступен.
Напомним, сейчас Константин Строганов находится в отпуске, во время которого «вырос» до полковника. Приказ о его назначении в полковники подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
В пресс-службе МВД России по Свердловской области о полковнике Строганове сообщили следующую информацию: «Должностному лицу, о котором идет речь, присвоено звание полковник — эта информация соответствует действительности, все остальное комментировать преждевременно».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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