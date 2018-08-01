Откуда ветер дует? Рассказовцы жалуются на неприятный запах в городе

Жители Рассказово жалуются на кожзавод, свинокомплекс, спиртзавод, канализационные коллекторы — это те предприятия, которые могут быть источником неприятного запаха. Удастся ли решить проблему, выяснял «АиФ-Черноземье»

Это не мы!

Недавно в Рассказово состоялось выездное совещание с представителями прокуратуры Роспотребнадзора . Запах в городе не требует доказательств, его чувствуют все. Но причастность к нему отрицают все компании:

«Мы создали комиссию, в неё вошли двенадцать специалистов, — поясняет глава города Алексей Колмаков. — Это представители надзорных ведомств, администрации города, общественности. Все они живут и работают в Рассказово, здесь живут их семьи — им точно так же, как жителям города, знаком неприятный запах и хочется от него избавиться».

Обследования провели везде. Территория свинокомплекса оказалась чистой, неприятного запаха нигде не было. Однако ещё летом 2017 года при плановой проверке Роспотребнадзора здесь выявили нарушения требований при обращении с отходами (навозом), который используется как удобрение на землях сельхозназначения. Тогда предприятию выписали предписание устранить нарушения.

Во время выезда на место открытых лагун Биохимзавода запах присутствовал, это отметили все участники выездного совещания:

«Когда мы подъехали к открытым лагунам, запах стоял ужасный, очень близкий к тому, что последнее время витает в воздухе, но достоверно сказать, он ли это или нет, никто не решился, — отмечают эксперты комиссии. — Представители предприятия в один голос отрицают, что запах имеет распространение на город».

Законная вонь?

Рассказовский филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области » регулярно проводит исследование воздуха в жилой зоне города Рассказово. Повышения предельно допустимой концентрации по исследованным веществам — аммиак и сероводород — в отобранных пробах не обнаружено ни сейчас, ни годом ранее.

Иными словами, хорошая новость только в том, что неприятный запах не несёт угрозы для здоровья. Плохая же новость в том, что в нынешних нормативно-правовых актах нет нормативов гигиены запахов. Поэтому, как поясняют в Роспотребнадзоре, оценка неприятного запаха с гигиенической точки зрения невозможна.

«Но мы с вами знаем, что запах этот тошнотворный, и мириться с таким положением дел нельзя», — считает Алексей Колмаков.