Житель Энгельса фиктивно прописал у себя девять граждан Узбекистана и Азербайджана и получил срок 

Один год и один месяц колонии строгого режима получил 46-летний житель Энгельса Саратовской области за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По данным областной прокуратуры, он являлся в миграционный отдел полиции и прописывал по месту своего проживания мигрантов. Всего за четыре месяца гражданин успел фиктивно поставить на учет девять гостей из Азербайджана и Узбекистана. Они не проживали в квартире своего благодетеля и по всей видимости вознаградили его за возможность получить в России временный статус. Правда, теперь виновник более года проведет за решеткой.