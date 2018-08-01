Ещё
Житель Энгельса фиктивно прописал у себя девять граждан Узбекистана и Азербайджана и получил срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Житель Энгельса фиктивно прописал у себя девять граждан Узбекистана и Азербайджана и получил срок 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Один год и один месяц колонии строгого режима получил 46-летний житель Энгельса Саратовской области за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По данным областной прокуратуры, он являлся в миграционный отдел полиции и прописывал по месту своего проживания мигрантов. Всего за четыре месяца гражданин успел фиктивно поставить на учет девять гостей из Азербайджана и Узбекистана. Они не проживали в квартире своего благодетеля и по всей видимости вознаградили его за возможность получить в России временный статус. Правда, теперь виновник более года проведет за решеткой.
САРАТОВ24: последние новости
Самозанятых, неофициально работающих россиян хотят штрафовать до 40 тысяч рублей Саратовцев просят приютить молодоженов на велосипедах Территорию саратовского аэропорта "Гагарин" начали обустраивать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье79
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва26
Лепс ударил Аллу Михееву378
Болгария ужесточает визовый режим17
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение