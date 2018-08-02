Татарстанских паломников предупредили о случаях холеры в Саудовской Аравии 

Уезжающие 4 августа из Казани в хадж паломники предупреждены о случаях холеры в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
В Саудовской Аравии за июнь зарегистрировано 13 случаев холеры в пограничном с Йеменом районе Джизан, в самом Йемене зарегистрировано более 1 млн случаев холеры. Напряженная ситуация и с другими инфекционными заболеваниями — в 32 странах мира зарегистрировано более 2,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. Более 82% всех заболеваний выявлено в Саудовской Аравии.
Санитарные врачи призывают паломников соблюдать меры личной безопасности и гигиены, избегать контакта с больными людьми. При появлении симптомов заболеваний: повышения температуры, кашля, чихания, сыпи и других — немедленно обращаться за медицинской помощью. За гражданами, прибывшими в Россию из Королевства Саудовская Аравия, устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня.
Установленная квота на мусульман из Татарстана в этом году — 1800 мест, в первой группе паломников из РТ, совершающих хадж в Мекку и Медину, отправятся 49 человек.