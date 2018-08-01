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Миннауки разработало механизм решения спорных вопросов с РАН
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Миннауки разработало механизм решения спорных вопросов с РАН 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Министерство науки и высшего образования разработало правила взаимодействия с Российской академией наук по вопросам закрытия или реорганизации научных организаций, а также кадровым вопросам.
Соответствующий документ размещён на официальном портале для общественного обсуждения нормативных актов.
Согласно правилам, если Миннауки решит реорганизовать или ликвидировать институт, оно должно направить в РАН соответствующее предложение. Академия в 30-дневный срок может либо согласиться, либо написать обоснованный отказ. При возникновении разногласий РАН и Миннауки создают рабочую группу и проводят консультации. Обратный механизм действует, если инициатива о ликвидации/реорганизации института исходит от РАН.
Подобный порядок устанавливается и в отношении кадровых вопросов о назначениях руководителей научных направлений или институтов. При этом на согласование отставки руководителей даётся не 30 дней, а 10. Тот же срок даётся для согласования и.о. руководителя.
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