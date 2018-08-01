Нарышкин: создание базы данных об участниках Первой мировой войны близко к завершению

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Работа по созданию электронной картотеки участников Первой мировой войны близится к завершению, и большая часть архива уже оцифрована. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе церемонии возложения венков в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны в столичном районе Сокол.

Нарышкин напомнил, что оцифровка картотеки потерь в годы войны началась несколько лет назад. «В ней более 10 миллионов карточек, за каждой из которых — судьба человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести. Эта работа близится к завершению, большая часть материала уже оцифрована и находится в интернете», — сказал председатель РИО. Он подчеркнул, что «восстановление памяти об участниках тех трагических событий является одним из приоритетов для Российского исторического и Российского военно-исторического обществ».

В церемонии в среду принял участие министр культуры РФ , председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский . По его словам, память о сотнях тысяч героев, отдавших жизнь за Россию, «была забыта и вычеркнута из истории», но теперь она возвращается. «Пять лет назад по инициативе президента была предпринята целая программа по возвращению героев в нашу историческую память.

Всего по стране и за рубежом открыто 20 памятников и мемориалов», — отметил он.

Участники акции возложили венки и цветы к могиле Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи Великого князя Николая Николаевича (младшего), чьи останки покоятся в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

День памяти павших воинов

1 августа в России ежегодно отмечается официальная памятная дата — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне (ПМВ) 1914-1918 гг. Она приурочена ко дню вступления Российской империи в войну в 1914 году.

В Первую мировую войну было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. В ней участвовали два противоборствующих блока: Четверной союз ( Германия , Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария ) и Антанта (Россия, Франция Великобритания , а также их союзники). Боевые действия продолжались 1568 дней, с 28 июля 1914 г. по 11 ноября 1918 г., людские потери воюющих сторон составили 9,5 млн человек убитыми и около 20 млн раненными. Война привела к крушению самых могущественных европейских государств и складыванию новой геополитической ситуации в мире.

После Февральской революции 1917 г., Временное правительство провозгласило курс на участие России в войне до победного конца. Однако после прихода к власти большевиков в результате Октябрьской революции 1917 г., новое руководство страны подписало 3 марта 1918 г. сепаратный Брест-Литовский мирный договор. Таким образом, Россия вышла из войны. По оценкам исследователей, безвозвратные потери российских вооруженных сил за годы Первой мировой войны составили от 1,3 до 2,3 млн человек.