Вместо Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи установят мощные кательни

"В соответствии с поручением главы Республики Крым Сергея Аксенова была создана независимая комиссия из представителей комитета по ценам и тарифам и представителей Крымского федерального университета. По итогам совместной проверки нашей тарифной заявки было подтверждено, что на сегодняшний день затраты не достаточны для содержания станции", — отметил он.

По его словам, на данный момент Камыш-Бурунская ТЭЦ отапливает прилегающий к ней поселок Аршинцево, который в будущем будет подключен к новым котельным. «Там, в соответствии с принятой схемой теплоснабжения, планируется установка мощных модульных катален», — сказал он.

Глава «КрымТЭЦ» добавил, что станция будет функционировать до 1 января 2022 года.

"Мы просчитали все возможные варианты строительства здесь новой генерации. При реализации любого из них получается, что если тепловая энергия в Керчи востребована не будет, то работа ТЭЦ даже на самом экономичном современном оборудовании будет убыточна", — заключил гендиректор компании.