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Вместо Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи установят мощные кательни
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Вместо Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи установят мощные кательни 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Затраты на содержание Камыш-Бурунской теплоэлектростанции в Керчи недостаточны, а ее эксплуатация не эффективна. Об этом в среду заявил журналистам гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый.
"В соответствии с поручением главы Республики Крым Сергея Аксенова была создана независимая комиссия из представителей комитета по ценам и тарифам и представителей Крымского федерального университета. По итогам совместной проверки нашей тарифной заявки было подтверждено, что на сегодняшний день затраты не достаточны для содержания станции", — отметил он.
По его словам, на данный момент Камыш-Бурунская ТЭЦ отапливает прилегающий к ней поселок Аршинцево, который в будущем будет подключен к новым котельным. «Там, в соответствии с принятой схемой теплоснабжения, планируется установка мощных модульных катален», — сказал он.
Глава «КрымТЭЦ» добавил, что станция будет функционировать до 1 января 2022 года.
"Мы просчитали все возможные варианты строительства здесь новой генерации. При реализации любого из них получается, что если тепловая энергия в Керчи востребована не будет, то работа ТЭЦ даже на самом экономичном современном оборудовании будет убыточна", — заключил гендиректор компании.
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