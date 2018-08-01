Бездомные в Петербурге получат профессию благодаря проекту крупной сети отелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 1 августа. / ТАСС /. Десять бездомных жителей приюта благотворительной организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге до марта 2019 года пройдут обучение и смогут получить работу в туристической сфере благодаря совместному проекту с международной сетью отелей Hilton. Как рассказали ТАСС в среду в «Ночлежке», это первый проект по трудоустройству бездомных, который может стать примером для других социально ориентированных компаний.

"В рамках проекта до конца марта 2019 года в Колледже по туризму и гостиничному сервису 10 жильцов приюта «Ночлежки» пройдут обучение по трем востребованным профессиям: помощник повара, горничная и подсобный рабочий. Во время обучения им предоставляется возможность прохождения практики в отелях Hilton в Петербурге", — рассказали в благотворительной организации. Из 10 заявленных участников двое уже прошли обучение и получили работу помощников повара, еще две жительницы приюта приступили к обучению по такой же профессии.

В «Ночлежке» отметили, что отель не гарантирует предоставление рабочего места по итогам обучения, а участник проекта не обязан будет отработать в гостиничной сети. При отборе кандидатов учитывается состояние здоровья человека и его мотивация к дальнейшему развитию. Поскольку контингент в приюте постоянно меняется, обучение происходит по мере появления желающих и оформления всех необходимых документов.

В благотворительной организации надеются, что первый такой проект по трудоустройству с крупной компанией станет примером для других социально ответственных предприятий. До этого времени волонтеры неоднократно обращались за спонсорской поддержкой программ обучения, но договориться о финансировании не получалось.

Поддержка отеля

Как рассказал ТАСС генеральный менеджер кластера отелей Hampton by Hilton и Hilton St Petersburg ExpoForum Франсуа Морван, знакомство с проектами «Ночлежки» состоялось еще в 2016 году после открытия первого отеля в Петербурге. Сначала подопечным фонда помогали сбором обуви и мобильных телефонов, но потом родилась идея о более глобальном сотрудничестве.

"Отели в рамках этого проекта помогают в получении профессионального образования и официального трудоустройства, которые играют первостепенную роль для восстановления статуса в обществе — такое сотрудничество представляется для нас наиболее логичным и ценным.

Эту инициативу также высоко оценили на глобальном уровне, о чем свидетельствует грант на реализацию проекта, полученный от высшего руководства бренда", — сказал он.

По словам Морвана, сумма гранта не разглашается, но компания не просто жертвует отпределенную сумму на нужды подопечных фонда, а обеспечивает их профессиональными навыками, уделяет время на обучение и консультации. «Каждый стажер получает собственную униформу, питание за счет компании несколько раз в день, обеспечен транспортом и другими привелегиями, которые предоставляются сотрудникам отелей», — сказал он.

Благотворительная организация «Ночлежка» была создана в Петербурге в 1990 году с целью оказания помощи гражданам без определенного места жительства. Бездомным предоставляют питание, временное проживание в приюте, консультации по восстановлению документов и оформлению инвалидности с последующим устройством в интернаты. Кроме того, им помогают найти родственников, трудоустроиться и снять жилье. Одновременно в приюте могут проживать 52 человека.