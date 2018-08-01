Дополнительный разворот обустроен на ул. Ярославской

Еще одна возможность для маневра появилась напротив дома на ул. Ярославская, 4. Специалисты организовали разворот с помощью бортового камня и провели асфальтирование проезжей части.

«При ремонте применялись современные технологии — в местах стыков нового и старого полотна используем стеклопластиковые геосетки, которые не позволят появиться трещинам в местах стыков», — говорит директор компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов

Работы на этом объекте продолжаются в части уширения дороги возле дома по ул. Ленинградская, 85. Здесь будет организована третья полоса для поворота на ул. Ярославскую.

Виталий Шалаевский. «Рабочие разбирают брусчатку на тротуаре для обустройства дополнительной полосы, выполнен перенос светофорного объекта и фрезерование асфальтового покрытия», — пояснил начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства Вологды

Асфальт на дополнительной полосе уложат в три слоя поверх «подушки» из песка и щебня. Все работы на объекте планируется выполнить к 15 августа, если позволят погодные условия. Стоимость ремонта по контракту превышает 12,5 млн рублей. Подрядчик дает гарантию в течение 5 лет.

Уширение проезжей части в этом году также проходит на ул. Преминина и пр. Победы. Эта работа проводится по поручению Губернатора Олега Кувшинникова по созданию новой транспортно-логистической системы Вологды. 27 июля глава региона лично проинспектировал, как идут ремонты.

Добавим, что в ближайшие пять лет на развитие улично-дорожной сети Вологда получит порядка 1,5 млрд рублей из регионального бюджета.