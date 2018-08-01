В России уточнят порядок создания убежищ на случай войны

МЧС России предлагает уточнить порядок создания убежищ на случай войны. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документом уточняется, для каких целей создаются убежища и укрытия.

Постановлением предлагается нормативно закрепить понятие наибольшей работающей смены, под которой понимается максимальная по численности работающая в военное время смена организации, имеющей мобилизационное задание (заказ).

Также в целях снижения финансовой нагрузки предусмотрено создание убежищ для наибольших работающих смен (НРС) организаций, отнесённых к категории особой важности ‎по гражданской обороне, независимо от места их расположения.

Это также касается организаций, отнесённых к первой категории по гражданской обороне, за исключением НРС метрополитенов, обеспечивающих приём и укрытие населения, а также медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных. Исключение НРС метрополитенов обусловлено существующей проблемой размещения указанных НРС вне метрополитенов и невозможностью своевременного приёма в них укрываемых.

Исключение медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных, обусловлено введением проектом постановления нормы, в соответствии с которой для обеспечения защиты медицинского персонала предусматриваются укрытия, так же как и для нетранспортабельных больных.

Изменения позволят структурировать механизм строительства новых и использования уже имеющихся защитных сооружений гражданской обороны, существенно снизить финансовую нагрузку на бизнес-сообщества, сохранить имеющийся фонд защитных сооружений гражданской обороны и эффективно использовать его.