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На Южном Урале подросток отравился газом
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На Южном Урале подросток отравился газом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В поселке Новогорном Челябинской области скончался 15-летний школьник.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, трагедия произошла вчера, 31 июля. Подросток вместе с товарищами развлекался, вдыхая бытовой газ из небольших баллонов. Все происходило на территории гаражно-строительного кооператива. Тело мальчика нашли там же поздним вечером.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, смерть подростка наступила от отравления бытовым газом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«ФедералПресс» напоминает, что буквально месяц назад в Магнитогорске от отравления алкоголем скончалась 15-летняя девочка. Школьница употребляла спиртное вместе с 12-летней подругой, которую еле откачали. Алкоголь им купил кто-то из взрослых. Сейчас его разыскивают. Из магазина, в котором был приобретен напиток, изъяли весь алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека» (пункт «в» части 2 статьи 238 УК России).
Фото: sledcom.ru
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