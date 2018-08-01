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Информационные волонтеры составили рейтинг популярности регионов ЧМ-2018
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Информационные волонтеры составили рейтинг популярности регионов ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Информационные волонтеры — участники конкурса «Узнай Россию. Города и регионы ЧМ по футболу — 2018» поставили рекорд: на страницах «Википедии» ими опубликовано 16 800 фотографий и 2200 вновь созданных на разных языках статей о достопримечательностях регионов России. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.
В рамках подведения итогов конкурса выявлены регионы, привлекшие наибольшее внимание информационных волонтеров, обеспечившие наибольшую доступность информации о достопримечательностях.
"Этот рейтинг популярности регионов оказался предсказуемым только отчасти: наибольшее количество статей о достопримечательностях регионов ЧМ-2018, конечно же, было посвящено московским достопримечательностям. Однако второе место неожиданно досталось не Санкт-Петербургу, а Свердловской области. Третье место получила Ростовская область", — отметил член оргкомитета конкурса, член ОП РФ Леонид Шафиров.
Также в пятерку самых популярных регионов ЧМ-2018 вошли Санкт-Петербург и Нижегородская область.
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