Ещё
Экс-главу магнитогорского УПФР посадили под арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Экс-главу магнитогорского УПФР посадили под арест 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Экс-начальницу магнитогорского УПФР Любовь Штейн заключили под домашний арест до 17 сентября. Такое решение сегодня принял Ленинский райсуд, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель инстанции Ольга Шабур.
Штейн обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.
По данным «Верстов. Инфо», Штейн просила уборщицу из УПФР ухаживать за ее внуком. В благодарность женщине выписывались премии. Кроме того, экс-чиновница получила 60 000 рублей от сотрудницы одного из банков за предоставление документов с персональными данными. Деньги были переданы через дочь обвиняемой.
Ранее по теме: В Магнитогорске повязали главу управления Пенсионного фонда
Уралинформбюро: последние новости
На Кузбассе полицейский хотел обсудить с собакой ее громкий лай Катавшаяся с незнакомцем на гидроцикле 15-летняя челябинка утонула "Мужики с Уралвагонзавода" выступили против пенсионной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье79
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва26
Лепс ударил Аллу Михееву378
Болгария ужесточает визовый режим17
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение