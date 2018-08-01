Экс-главу магнитогорского УПФР посадили под арест

Экс-начальницу магнитогорского УПФР Любовь Штейн заключили под домашний арест до 17 сентября. Такое решение сегодня принял Ленинский райсуд, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель инстанции Ольга Шабур.

Штейн обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

По данным «Верстов. Инфо», Штейн просила уборщицу из УПФР ухаживать за ее внуком. В благодарность женщине выписывались премии. Кроме того, экс-чиновница получила 60 000 рублей от сотрудницы одного из банков за предоставление документов с персональными данными. Деньги были переданы через дочь обвиняемой.