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Авто дороже сына: приставы напомнили жителю Тольятти про алименты
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Авто дороже сына: приставы напомнили жителю Тольятти про алименты 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Мужчина закрыл долги одним днем
Житель автограда оплатил 148 тысяч долга по алиментам. Закрыть долг перед восьмилетним сыном тольяттинца мотивировало лишение водительских прав.
— Судебные приставы предупредили мужчину, что если он и дальше будет уклоняться от оплаты алиментов, то может стать фигурантом уголовного дела с возможным наказанием на срок до года, — сообщили представители УФССП России по Самарской области.
Житель Автозаводского района оплатил долг сразу после запрета на вождение автомобиля. Он также сообщил приставам своё место работы для дальнейшего списания алиментов из заработной платы.
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