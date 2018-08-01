Ещё
Закон о работе СМИ в «горячих точках» рассмотрят осенью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Закон о работе СМИ в «горячих точках» рассмотрят осенью 

News.ru 2 часа назад
Закон о социальных гарантиях для журналистов, работающих в «горячих точках», может быть принят в осеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Ускорить принятие закона призвали в СПЧ после убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
«Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в «горячих точках», будет принят в осеннюю сессию», — цитирует Левина РИА Новости.
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были найдены убитыми 31 июля. Мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле подтвердил, что съемочную группу обстреляли из засады. Тела погибших доставят в Россию 4 августа.
News.ru: последние новости
Умерла актриса из «Тайн следствия» Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей Сёстрам-убийцам отвели 72 часа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье79
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва26
Лепс ударил Аллу Михееву379
Болгария ужесточает визовый режим18
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение