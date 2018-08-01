Закон о работе СМИ в «горячих точках» рассмотрят осенью 

Закон о социальных гарантиях для журналистов, работающих в «горячих точках», может быть принят в осеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Ускорить принятие закона призвали в СПЧ после убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
«Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в «горячих точках», будет принят в осеннюю сессию», — цитирует Левина РИА Новости.
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были найдены убитыми 31 июля. Мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле подтвердил, что съемочную группу обстреляли из засады. Тела погибших доставят в Россию 4 августа.