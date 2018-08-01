Часть Зеленоградска осталась без света

Часть Зеленоградска и пять соседних посёлков остались без электричества. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Не работают 32 трансформаторные подстанции. Помимо части Зеленоградска, в зоне отключения оказались посёлки Муромское, Малиновка, Мельниково, Моршанское и Рябиновка.

Сейчас там работают восемь бригад «Янтарьэнерго» и шесть единиц техники. В течение часа-полутора потребителей должны запитать по резервным источникам. Предположительно, отключения связаны с грозой. Точная причина устанавливается.