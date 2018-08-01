Ещё
Часть Зеленоградска осталась без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть Зеленоградска осталась без света 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Часть Зеленоградска и пять соседних посёлков остались без электричества. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».
Не работают 32 трансформаторные подстанции. Помимо части Зеленоградска, в зоне отключения оказались посёлки Муромское, Малиновка, Мельниково, Моршанское и Рябиновка.
Сейчас там работают восемь бригад «Янтарьэнерго» и шесть единиц техники. В течение часа-полутора потребителей должны запитать по резервным источникам. Предположительно, отключения связаны с грозой. Точная причина устанавливается.
Клопс.Ru: последние новости
В России планируют запустить железнодорожный лоукостер Вышел трейлер нового мультсериала о принцессе-алкоголичке от создателя "Симпсонов" В Зеленоградске благоустроят проход к морю
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье80
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал298
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва23
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение