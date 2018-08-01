ТБ Форум 2019: 15 августа руководители СБ портов и стивидорных компаний обсудят отраслевую специфику с производителями

15 августа в здании Росморречфлота, состоится консультативная встреча, посвященная практическим вопросам обеспечения безопасности морского и речного транспорта и инфраструктуры портов и обсуждению новейших технологий и решений в области безопасности и защищенности объектов транспортной инфраструктуры с учетом их специфики. Известно, что 80% предложений, которые заказчики получают от поставщиков, не учитывают специфику и требования заказчиков, зачастую не только значительно выходя за пределы доступных бюджетов, но и ухудшая критически важные параметры основных процессов. www.tbforum.ru/buyer-meetings

Представители Росморречфлота, руководители портов и стивидорных компаний прокомментируют специфику требований и бизнес-процессов, бюджетных ограничений. Заказчики хотят знать, что находится в воронке сертификации и будет в течение года доступно для закупок, ждут определенный портфель проектов и предложений, готовых к реализации и учитывающих их специфику и интересы:

— Директор по режиму и транспортной безопасности АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург „Морской фасад“.

— Руководитель службы безопасности ООО „Порт Логистик“

— Начальник режимно-административного отдела АО „Морской торговый порт Усть-Луга“

— Главный специалист Отдела обеспечения транспортной безопасности Управления обеспечения безопасности ФГУП „Росморпорт“

Вы еще успеете присоединиться к программе смотра технологий и встреч с заказчиками в рамках ТБ Форума. Оставить заявку на участие www.tbforum.ru/buyer-meetings

В фокусе внимания:

— решения задач досмотра пассажиров и грузов, выявления и идентификации запрещенных предметов и веществ,

— интеллектуальные интегрированные системы защиты периметра и ограждения,

— системы видеомониторинга, системы контроля и управления доступом, применение биометрических технологий,

— системы выявления отклонений от установленных маршрутов, протоколов, нестандартных ситуаций и действий.

“Я представляю организацию, которая объединяет стивидорные компании, оказывающие услуги по перевалке грузов в морских портах. Поскольку члены ассоциации попадают под действие законодательства о транспортной безопасности, включая требования в части технического обеспечения транспортной безопасности, то информация о тенденциях и новых разработках технических средств ОТБ важна. Мы приглашаем членов АСОП на смотр решений и технологий и конференцию, которые пройдут в феврале 2019 года на ТБ Форуме».

Николай Митько, начальник отдела режима и контроля АО «Таганрогский морской торговый порт»:

«Для нашего предприятия сейчас актуален вопрос обновления системы видеонаблюдения и оповещения. В ближайшем будущем будем обновлять это оборудование. Поскольку постановление правительства №969 вступило в силу, то мы будем заинтересованы в приобретении оборудования, сертифицированного уже по новым правилам».