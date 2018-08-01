В Левобережье Новосибирска перестанут ходить трамваи

Как сообщает пресс-центр мэрии, с 22.00 4 августа до 10.00 5 августа закрывается движение автомобильного транспорта по ул. Титова на пересечении с ул. Связистов. Движение трамваев на данном участке будет закрыто с 20.00 4 августа до 5.30 6 августа.

4 августа время работы трамвайного маршрута № 8 будет сокращено до 20.36. Движение трамвайных маршрутов № 2, 10, 18 будет организовать в объезд указанного участка по схемам:

— № 2 — от о. п. «Ул. Степная» по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях;

— № 10 — от о. п. «ул. Районная» по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях;

— № 18 — от о. п. «Вокзал „Новосибирск-Западный“ по ул. Троллейной, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Волховской, ул. Связистов до о. п. „Юго-Западный жилмассив“ в прямом и обратном направлениях.

5 августа трамвайные маршруты № 2 и 8 будут закрыты. Движение трамвайных маршрутов № 10 и 18 будут организованы по схемам:

— № 10 — от о. п. „Ул. Районная“ по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. „ТЭЦ-2“ в прямом и обратном направлениях;

— № 18 — от о. п. „Вокзал „Новосибирск-Западный“ по ул. Троллейной, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Волховской, ул. Связистов до о. п. „Юго-Западный жилмассив“ в прямом и обратном направлениях.

Для автомобильного транспорта объезд доступен по дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.