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В Левобережье Новосибирска перестанут ходить трамваи
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В Левобережье Новосибирска перестанут ходить трамваи 

АиФ-Новосибирск 38 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщает пресс-центр мэрии, с 22.00 4 августа до 10.00 5 августа закрывается движение автомобильного транспорта по ул. Титова на пересечении с ул. Связистов. Движение трамваев на данном участке будет закрыто с 20.00 4 августа до 5.30 6 августа.
4 августа время работы трамвайного маршрута № 8 будет сокращено до 20.36. Движение трамвайных маршрутов № 2, 10, 18 будет организовать в объезд указанного участка по схемам:
— № 2 — от о. п. «Ул. Степная» по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях;
— № 10 — от о. п. «ул. Районная» по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях;
— № 18 — от о. п. «Вокзал „Новосибирск-Западный“ по ул. Троллейной, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Волховской, ул. Связистов до о. п. „Юго-Западный жилмассив“ в прямом и обратном направлениях.
5 августа трамвайные маршруты № 2 и 8 будут закрыты. Движение трамвайных маршрутов № 10 и 18 будут организованы по схемам:
— № 10 — от о. п. „Ул. Районная“ по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. „ТЭЦ-2“ в прямом и обратном направлениях;
— № 18 — от о. п. „Вокзал „Новосибирск-Западный“ по ул. Троллейной, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Волховской, ул. Связистов до о. п. „Юго-Западный жилмассив“ в прямом и обратном направлениях.
Для автомобильного транспорта объезд доступен по дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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