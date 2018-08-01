День в истории: как начиналась Первая мировая война

Краснодар.1 августа — Новая Кубань. Официально Первая мировая война началась 28 июля, когда студент Гаврило Принцип убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Однако фактически Европа вступила в один из самых кровопролитных конфликтов XX века 1 августа, когда Германия объявила войну России . Император Николай II за день до этого отдал приказ о всеобщей мобилизации.

Первая мировая война длилась 4 года, в ней участвовали 38 из 59 существовавших тогда независимых государств. Страны разделились на два фронта — в одном главные роли играли Германия, Австро-Венгрия и Турция , во втором — Россия, Франция Великобритания . По сути, это война оказалась без победителей — все участники понесли большие потери. Общее количество жертв оценивают в 9-10 млн среди военнослужащих, и до 12 млн человек мирного населения. Пожалуй, главным итогом войны стала «перекройка» карты Европы — прекратили существовать 4 империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

Для России Первая мировая война стала катализатором гражданской войны. На мировом уровне конфликт так и не был разрешен, что в итоге и объяснило начало Второй мировой войны в 1941 году.