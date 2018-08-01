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Представители Tele2 и МГТС вошли в число экспертов столичного проекта «Умный город — 2030»
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Представители Tele2 и МГТС вошли в число экспертов столичного проекта «Умный город — 2030» 

Банки.ру 41 минуту назад
Директор макрорегиона «Москва» оператора мобильной связи Tele2 Игорь Жижикин избран в состав экспертов краудсорсинг-проекта столичного правительства «Умный город — 2030» на crowd.mos.ru. Об этом порталу Банки.ру сообщили в сотовой компании.
Как поясняется, речь идет об онлайн-платформе, позволяющая жителям Москвы и представителям власти вместе найти оптимальные пути управления мегаполисом и развития его инфраструктуры. Проект использует принципы краудсорсинга: любой заинтересованный человек может предложить свою идею по улучшению городской среды. Правительство Москвы при поддержке приглашенных экспертов проанализирует все инициативы, после чего сформулирует рекомендации и решения по развитию «умного города» с учетом видения жителей.
В задачи экспертов проекта входят анализ и оценка жизнеспособности предложенных идей и развитие потенциала наиболее перспективных проектов по трем направлениям: «Что такое „умный город?“, „Ключевые технологии, которые изменят жизнь“ и „Стратегические инициативы“.
»Приглашение Игоря Жижикина в состав экспертов демонстрирует высокое доверие не только к нему лично, но также к экспертизе Tele2 и деятельности компании в столице. Уверен, компетенция Игоря будет полезна проекту, так как цифровое преобразование города — это ключевая задача не только для московской власти, но и для операторов связи, поскольку телекоммуникации являются неотъемлемой частью инфраструктуры столицы», — комментирует генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Экспертами проекта «Умный город — 2030» также стали министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев, замглавы указанного департамента Алексей Чукарин, директор по инновациям мобильной клиники DOC+ Илья Ларченко, основатель и генеральный директор Rusbase Мария Подлеснова, генеральный директор инновационной компании NtechLab Михаил Иванов, директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит, генеральный директор МГТС Павел Кузнецов.
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