Представители Tele2 и МГТС вошли в число экспертов столичного проекта «Умный город — 2030»

Как поясняется, речь идет об онлайн-платформе, позволяющая жителям Москвы и представителям власти вместе найти оптимальные пути управления мегаполисом и развития его инфраструктуры. Проект использует принципы краудсорсинга: любой заинтересованный человек может предложить свою идею по улучшению городской среды. Правительство Москвы при поддержке приглашенных экспертов проанализирует все инициативы, после чего сформулирует рекомендации и решения по развитию «умного города» с учетом видения жителей.

В задачи экспертов проекта входят анализ и оценка жизнеспособности предложенных идей и развитие потенциала наиболее перспективных проектов по трем направлениям: «Что такое „умный город?“, „Ключевые технологии, которые изменят жизнь“ и „Стратегические инициативы“.

»Приглашение Игоря Жижикина в состав экспертов демонстрирует высокое доверие не только к нему лично, но также к экспертизе Tele2 и деятельности компании в столице. Уверен, компетенция Игоря будет полезна проекту, так как цифровое преобразование города — это ключевая задача не только для московской власти, но и для операторов связи, поскольку телекоммуникации являются неотъемлемой частью инфраструктуры столицы», — комментирует генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин

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