Обыск в доме ковровского вице-мэра

Во Владимирскую область чиновник прибыл относительно недавно. Пост зама главы администрации Александр Бобров занимает с весны 2017 года, а до этого на протяжении почти шести лет (в 2010-2015 году) он «рулил» Тамбовом на должности сити-менеджера. Как сообщает «Российская газета», параллельно с обыском в коттедже чиновника полицейские посетили и тамбовскую мэрию, где было допрошено несколько сотрудников.

— Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, — сообщают в УМВД Тамбовской области, не разглашая подробностей.

По имеющейся информации, обыски связаны с деятельностью Боброва в его бытность тамбовским сити-менеджером. Поводом для обыска могла послужить убыточная деятельность МУП «Тамбовинвестсервис». Данное предприятие, несмотря на предбанкротное состояние, закупало дорогие внедорожники «Лексусы» и «Митцубиши» и передавала их в пользование «крутым» тамбовским чиновникам. Одна из таких машин перепала и градоначальнику Боброву.

Оперативно связаться с ковровским вице-мэром нам не удалось. В мэрии города оружейников сообщают, что чиновник уехал в длительную командировку.