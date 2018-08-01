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Обыск в доме ковровского вице-мэра
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Обыск в доме ковровского вице-мэра 

ТВ-МИГ 41 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото lifetambov.ru  В тамбовском особняке первого заместителя главы администрации города Коврова Александра Боброва произведен обыск, сообщает «Российская газета».
Во Владимирскую область чиновник прибыл относительно недавно. Пост зама главы администрации Александр Бобров занимает с весны 2017 года, а до этого на протяжении почти шести лет (в 2010-2015 году) он «рулил» Тамбовом на должности сити-менеджера. Как сообщает «Российская газета», параллельно с обыском в коттедже чиновника полицейские посетили и тамбовскую мэрию, где было допрошено несколько сотрудников.
— Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, — сообщают в УМВД Тамбовской области, не разглашая подробностей.
По имеющейся информации, обыски связаны с деятельностью Боброва в его бытность тамбовским сити-менеджером. Поводом для обыска могла послужить убыточная деятельность МУП «Тамбовинвестсервис». Данное предприятие, несмотря на предбанкротное состояние, закупало дорогие внедорожники «Лексусы» и «Митцубиши» и передавала их в пользование «крутым» тамбовским чиновникам. Одна из таких машин перепала и градоначальнику Боброву.
Оперативно связаться с ковровским вице-мэром нам не удалось. В мэрии города оружейников сообщают, что чиновник уехал в длительную командировку.
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