В Надымском районе объявлен карантин по бешенству из-за укуса лисы

В июне 2018 года в трёх километрах от посёлка Заполярный дикая лиса укусила человека. Тульская исследовательская организация провела исследование патологического материала животного и выявила, что лиса болела бешенством. В соответствии с распоряжением врио губернатора ЯНАО на межселенной территории муниципального образования Надымский район установлен карантин.

Эпизоотическим очагом и неблагополучным пунктом признан мост через реку Ныда, а также территория в радиусе 30 километров от моста.

Утвержден и введен в действие план мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации бешенства на межселенной территории Надымского района. На территории запрещается ввоз и вывоз за её пределы всех видов продуктивных и непродуктивных животных, включая диких плотоядных, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек, не вакцинированных против бешенства, отлов диких животных.

Ограничительные мероприятия действуют с 27 июня 2018 года.