Минтранс оценил целесообразность стройки в Краснодаре «трассы за триллион»

Проект реконструкции дороги Джубга — Сочи сейчас реализовывать нецелесообразно, так как это сложно и дорого, заявили в Минтрансе

Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга — Сочи (А-147) прорабатывались. И, по предварительным техническим и финансовым оценкам, это «чрезвычайно капиталоемкий проект», сообщили в Минтрансе.

По данным ведомства, реализация проекта составит не менее 1,6 трлн рублей.

«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — говорится в сообщении.

«Для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», — сказал он.

Ранее в среду стало известно о планах Росавтодора построить на Черноморском побережье России автомобильную дорогу стоимостью в 1,2 трлн рублей.