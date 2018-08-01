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Минтранс оценил целесообразность стройки в Краснодаре «трассы за триллион»
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Минтранс оценил целесообразность стройки в Краснодаре «трассы за триллион» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Проект реконструкции дороги Джубга — Сочи сейчас реализовывать нецелесообразно, так как это сложно и дорого, заявили в Минтрансе.
Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга — Сочи (А-147) прорабатывались. И, по предварительным техническим и финансовым оценкам, это «чрезвычайно капиталоемкий проект», сообщили в Минтрансе.
По данным ведомства, реализация проекта составит не менее 1,6 трлн рублей.
«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — говорится в сообщении.
В то же время глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что вопрос строительства дороги регион не раз поднимал на федеральном уровне, сообщает «Российская газета».
«Для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», — сказал он.
Ранее в среду стало известно о планах Росавтодора построить на Черноморском побережье России автомобильную дорогу стоимостью в 1,2 трлн рублей.
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