В России решили создать железнодорожный лоукостер

Федеральная пассажирская компания » (ФПК) решила выделить старые вагоны в отдельный экономкласс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания, говорится в годовом отчете компании.

В годовом отчете ФПК говорится о стратегических задачах компании до 2025 и 2030 годов, передает РИА «Новости»

Так, все поезда планируют разделить на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Каждый из них поделят на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес.

Старые вагоны, в которых отсутствуют кондиционеры и биотуалеты, планируют выделить до их полного списания в отдельный временный бренд «эконом-бюджет». «Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением», — сообщил представитель ФПК.

«Традиционный поезд» включает в себя поездки более 12 часов на дальние расстояния. «Дневной экспресс» предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — ограниченный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с доступом к дополнительным сервисам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.

В «Ночном поезде» будет доступна возможность полноценного сна. Время пути здесь — до 12 часов, расстояние — до 1,5 тыс. километров.

Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт.

Отмечается, что год назад у ФПК было 19 тыс. 316 пассажирских вагонов, больше 10 тыс. из которых старше 20 лет. Средний возраст парка — 18,9 года.

В компании планируют «полное и своевременное обновление» с «переходом на инновационный подвижной состав (примерно 35% парка к 2025 году)». Таким образом, с 2018 года по 2025 год будут обновлены почти 7 тыс. вагонов.

Кроме того, часть традиционных вагонов поменяют на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи.