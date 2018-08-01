Москвичи подали более 6,9 тысячи заявлений о голосовании по месту нахождения

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Агентство «Москва». По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, согласно данным на 15:00 вторника, 31 июля, в Москве подали 6 тысяч 903 заявления. Он уточнил, что в 45% случаев речь идет о заявлениях от желающих проголосовать на избирательных участках за пределами столицы. «Мы видим тенденцию, которая четко доказывает, что то предложение, с которым Москва вышла, оно сегодня людьми востребовано, люди хотят воспользоваться такой возможностью», — цитирует замглавы ЦИК

По информации Центризбиркома, 3,6 тысячи заявлений жители столицы подали через Единый портал госуслуг, еще около трех тысяч поступило в многофункциональные центры и 269 — в пункты приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях.