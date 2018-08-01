Под Одессой перекрыли трассу из-за земельного вопроса

Об этом сообщает «112».

«Говорят о том, что у них районная администрация отобрала паи, и теперь они принадлежат уже не людям, а райадминистрации», —рассказал Виталий Градинар, сторонник политической партии «За жизнь».

Протестующие рассказали о том, что попытки вернуть отнятую у них незаконно землю, они предпринимают в течение нескольких лет.

«Был получен еще один отказ, совсем новый, мы его получили, находясь на приеме у председателя районной государственной администрации Мусиенко Дениса Владимировича, который не разобрался в проблеме. Мы думаем, что, злоупотребляя своими полномочиями, он не дал людям реализовать свое право и еще раз намеренно затягивает и не дает распоряжение, чтобы люди могли зарегистрировать использование этого земельного участка», — отметил адвокат Андрей Шимшик.

Блокирующие дорогу потребовали у районных властей разрешения на оформление земельных участков, на которые они имеют законные права.

«Суды устраивают нам волокиту, уже годами, по два, по три года ходим по судам и ничего не можем разобраться, не знаем, что делать дальше», — пожаловалась одна из участниц акции Кулина Карапетова.

Люди надеются своими акциями привлечь внимание к сложившейся в Одесской области ситуации.