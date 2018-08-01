На улице Титова перестанут ходить трамваи

В субботу, 4 августа, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Титова и Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на два дня закроются трамвайные маршруты № 2 и № 8.

«С 22.00 4 августа до 10.00 5 августа закрывается движение автомобильного транспорта по Титова на пересечении с Связистов. Движение трамваев на данном участке будет закрыто с 20.00 4 августа до 5.30 6 августа», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что 4 августа из-за ремонта путей время работы трамвайного маршрута № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — ТЭЦ-2» будет сокращено до 20:36. Движение трамваев № 2, 10 и 18 будет проходить в объезд ремонтируемого участка.

«№ 2 — от о. п. «Ул. Степная» по Троллейной, Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях. Трамвай № 10 — от о. п. «ул. Районная» по Троллейной, Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях. № 18 — от о. п. «Вокзал „Новосибирск-Западный“ по Троллейной, 9-й Гвардейской дивизии, Волховской, Связистов до о. п. „Юго-Западный жилмассив“ в прямом и обратном направлениях», — добавили в пресс-центре мэрии.

5 августа трамваи № 2 и № 8 будут закрыты, а движение трамваев № 10 и № 18 будет изменено.

«№ 10 — от о. п. «Ул. Районная» по Троллейной, Широкой до о. п. «ТЭЦ-2» в прямом и обратном направлениях. Трамвай № 18 — от о. п. «Вокзал „Новосибирск-Западный“ по Троллейной, 9-й Гвардейской дивизии, Волховской, Связистов до о. п. „Юго-Западный жилмассив“ в прямом и обратном направлениях», — рассказали в пресс-центре мэрии.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования. Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.

Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, на прошлой неделе коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.