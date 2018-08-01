ЦИК проведет проверку избиркома Петербурга

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Центризбирком планирует провести выездную проверку работы избирательной системы Санкт-Петербурга для устранения ошибок, допущенных во время прошлых кампаний. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас готовится выезд серьезный, чтобы вместе с УИКами, ТИКами, горизбиркомом провести тщательную работу над ошибками с учетом всех тех материалов, которые у нас есть по итогам проверок", — сказала она на заседании ЦИК.

Следственный комитет. Памфилова подчеркнула, что в рамках своей компетенции ЦИК сделал все, что мог, и «факты, которые должны иметь должную административную и уголовную оценку», переданы в Генпрокуратуру

"Сейчас, насколько я знаю, материалы находятся в МВД Санкт-Петербурга, проверки идут. Надеюсь, правоохранительные органы должным образом дадут оценку фактам, которые мы выявили и которые вызвали наше справедливое возмущение", — подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова добавила, что ЦИК направит в Петербург «большой десант».

В июле избирком Петербурга возглавил Виктор Миненко, ранее занимавший пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу. Вакансия в избирательной комиссии образовалась после ухода главы избиркома Виктора Панкевича, чья работа на выборах главы государства 18 марта текущего года была раскритикована руководством ЦИК. Ведомство также высказывало претензии к организации выборов на муниципальном уровне в Санкт-Петербурге.