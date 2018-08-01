Поисковики под Орлом обнаружили осколки советского истребителя и останки пилота

ТАСС , 1 августа. Обломки советского самолета-истребителя Як-7Б и останки пилота, погибшего в ходе воздушного боя в июле 1943 года, удалось обнаружить под Орлом членам орловского поискового объединения «Огненная дуга» и их тульским коллегам из отряда «Наследие». Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Бойцы орловского поискового объединения «Огненная дуга» совместно с коллегами из тульского отряда «Наследие» обнаружили место гибели советского летчика-истребителя, сбитого в ходе воздушного боя в июле 1943 года. Экспедиция российского военно-исторического общества проходит на Северном фасе Курской дуги", — говорится в сообщении.

Руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов рассказал ТАСС, что с годами обломки сбитого истребителя ушли глубоко под землю: поднятые поисковиками фрагменты находились на глубине в 2,5 м, а углубившись до 4 м, поисковики обнаружили останки пилота.

"В самом низу раскопа мы обнаружили сапоги погибшего авиатора, часть фрагментов шлемофона с одним наушником, обе педали управления, часть стойки шасси и несколько трубок каркаса кабины", — приводит пресс-служба РВИО слова руководителя отряда «Наследие» Андрея Марандыкина.

Номерных деталей, позволяющих идентифицировать боевую машину и пилота, пока не обнаружено. Однако известно, что в районе поисковых работ 13 июля 1943 года пилоты люфтваффе сбили три советских самолета. В то время на самолетах «Як» воевали советские летчики пяти авиаполков. К какому из них принадлежал найденный самолет и кто был его пилотом, предстоит выяснить в ходе архивных исследований.