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Московским пенсионерам разрешили бесплатно ездить в электричках и экспрессах
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Московским пенсионерам разрешили бесплатно ездить в электричках и экспрессах 

Свободная пресса 50 минут назад
Пенсионеры, почетные доноры, родители детей-инвалидов и еще несколько категорий льготников Москвы и Подмосковья с 1 августа получили право на бесплатный проезд во всех видах электричек, в том числе в скорых электропоездах и пригородных экспрессах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Отмечается, что для оформления бесплатного проезда при себе необходимо иметь cоциальную карту. При первичном обращении кассир запишет на нее информацию о праве на льготу. После этого оформлять бесплатный билет по социальной карте можно будет в любой пригородной кассе вокзала либо с помощью билетопечатающих автоматов.
Пенсионеры и другие льготники смогут проехать бесплатно до конечных остановок маршрутов, которые начинаются от московских вокзалов и проходят по территории столицы, области и некоторых других регионов, пишет НСН. Сейчас в этот перечень входят шесть смежных с Московской областей: Тверская, Калужская, Рязанская, Владимирская, Смоленская и Тульская.
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