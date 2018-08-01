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КЦ «Москвич» начнут реконструировать в следующем году
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КЦ «Москвич» начнут реконструировать в следующем году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 46 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Реконструкцию культурного центра «Москвич» планируется начать в 2019 году.
Сейчас в Техническом центре Департамента культуры Москвы, на балансе которого находится данное учреждение, идет корректировка проекта.
— В его рамках собираются заменить инженерные системы и коммуникации, окна, а также адаптировать здание для посещения инвалидов, — рассказал главный инженер КЦ «Москвич» Анатолий Люхтер.
В культурном центре с года его постройки в 1977 году не проходило ни одного капитального ремонта. По словам Анатолия Люхтера, результаты экспертизы прошлого года показали, что износ инженерных систем достигает 80 процентов.
— Системы частично находятся в аварийном состоянии, — сообщил он. — Здание не адаптировано для посещения маломобильных групп населения. Давно требуется ремонт прилегающей территории, которая занимает два гектара земли. Плитке на улице уже 40 лет. Она буквально «расплывается». Наш центр ежедневно принимает около двух тысяч человек — это сотрудники, посетители кружков и концертов.
Руководитель творческого коллектива — хора русской песни «Долина» Ольга Акулова признает, что косметический ремонт помещениям требуется.
— Туалеты в ужасном состоянии. Есть лифты, которые 30 лет не работают. Паркету — 40 лет. С ним уже надо что-то делать. Все надо обновить и привести в красивый вид. Только мы бы хотели, чтобы на время ремонта кружки не закрывали, — сказала она.
В июне в КЦ начался косметический ремонт. Сейчас в здании меняется напольное покрытие большого зала, проходят работы по циклевке паркета на втором и третьем этажах, ремонтируются туалеты общего пользования, а также пять кабинетов, где проводятся кружковые занятия. Эти работы завершатся к середине сентября.
Напомним, сдвинуть сроки проведения капитального ремонта КЦ «Москвич» на более ранние жителям Текстильщиков пообещал мэр города Сергей Собянин на прошедшей в районе встрече.
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