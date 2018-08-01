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Свердловский общественник привел ревизоров на птицефабрику
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Свердловский общественник привел ревизоров на птицефабрику 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловское управление Россельхознадзора проведет внеплановую проверку племенного птицеводческого завода «Свердловский», работающего в селе Кашино Сысертского района. Поводом стали жалобы общественников на свалку отходов, расположенную рядом с предприятием. Об этом говорится в официальном ответе руководителя ведомства на обращение председателя движения «Экоправо» Андрея Волегова.
"Управлением принято решение о проведении внеплановой, выездной проверки в отношении АО ППЗ «Свердловский» с целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи села Кашино […] в августе-сентябре 2018 года", — гласит документ за подписью руководителя управления Игоря Тухбатова.
Андрей Волегов неоднократно обращался в различные инстанции с жалобами на птицеводческий завод. По его словам, предприятие на протяжении длительного времени свозит и захоранивает отходы на прилегающей территории — вне предназначенных для этого иловых карт.
"На такой птицефабрике мощностью порядка 100 тысяч кур-несушек и 4 миллионов суточных цыплят, при работе 15-20 корпусов, в год поступает до 21 тысячи тонн птичьего помета. Насколько мне удалось выяснить, на ППЗ существуют всего две иловые карты на 5 тысяч тонн отходов каждая. По сути, здесь нет условий принятия для временного хранения такого количества помета. Под эти объемы отходов производства заводу нужно либо открывать дополнительно иловые карты для помета, либо снижать численность поголовья на заводе", — сообщил "Уралинформбюро" общественник.
Фото: Андрей Волегов
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