Погибшим на службе сотрудникам Росгвардии соорудят мемориал

Погибшим на службе сотрудникам Росгвардии соорудят мемориалВ городе Каспийске на базе ОМОН регионального Управления Росгвардии будет сооружена стела в память сотрудников данного подразделения, которые погибли во время выполнения служебного долга, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе федеральной службы войск.

Источник также отметил, что работа по сооружению памятника начата, уже заложен первый камень.

Инициативу в создании символа памяти проявили сотрудники Росгвардии, на их финансы будет возведен мемориал, также они принимают активное участие в его создании, помогают строителям, чтобы монумент был установлен в короткий срок.

На стеле, облицованной черным гранитом, будет выгравирован текст из поэмы «Брат» дагестанского поэта Расула Гамзатова

Фото: официальный сайт Росгвардии