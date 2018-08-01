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Погибшим на службе сотрудникам Росгвардии соорудят мемориал
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Погибшим на службе сотрудникам Росгвардии соорудят мемориал 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Погибшим на службе сотрудникам Росгвардии соорудят мемориалВ городе Каспийске на базе ОМОН регионального Управления Росгвардии будет сооружена стела в память сотрудников данного подразделения, которые погибли во время выполнения служебного долга, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе федеральной службы войск.
Источник также отметил, что работа по сооружению памятника начата, уже заложен первый камень.
Инициативу в создании символа памяти проявили сотрудники Росгвардии, на их финансы будет возведен мемориал, также они принимают активное участие в его создании, помогают строителям, чтобы монумент был установлен в короткий срок.
На стеле, облицованной черным гранитом, будет выгравирован текст из поэмы «Брат» дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Фото: официальный сайт Росгвардии
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