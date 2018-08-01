Бельгийский СЖ раскритиковал введение платы за проверку безопасности

Власти Бельгии с 1 июня этого года впервые обязали всех работающих в королевстве местных и иностранных журналистов выплачивать в каждом полугодии по 50 евро за прохождение ими проверок безопасности, проводимых бельгийской службой безопасности, в том числе при освещении саммитов ЕС.

"Само по себе обязательство платить за прохождение проверки безопасности для получения аккредитации является препятствием для свободы получения и распространения информации", — сказал представитель ассоциации. По его словам, СЖ в ближайшее время обратится в правительство с требованием отменить принятое постановление.

Новый регламент, прежде всего, бьет по карману сотен внештатных журналистов, освещающих деятельность институтов ЕС.