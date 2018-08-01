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Бельгийский СЖ раскритиковал введение платы за проверку безопасности
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Бельгийский СЖ раскритиковал введение платы за проверку безопасности 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Александр Шишло. В Ассоциации профессиональных журналистов Бельгии считают дискриминационной мерой введение для штатных и внештатных сотрудников бельгийских и мировых СМИ платы за прохождение проверок безопасности в институтах Евросоюза и требуют отменить данное решение, сказал РИА Новости представитель ассоциации.
Власти Бельгии с 1 июня этого года впервые обязали всех работающих в королевстве местных и иностранных журналистов выплачивать в каждом полугодии по 50 евро за прохождение ими проверок безопасности, проводимых бельгийской службой безопасности, в том числе при освещении саммитов ЕС.
"Само по себе обязательство платить за прохождение проверки безопасности для получения аккредитации является препятствием для свободы получения и распространения информации", — сказал представитель ассоциации. По его словам, СЖ в ближайшее время обратится в правительство с требованием отменить принятое постановление.
Новый регламент, прежде всего, бьет по карману сотен внештатных журналистов, освещающих деятельность институтов ЕС.
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