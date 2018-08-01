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Протяженность действующих линий рельсового транспорта в Пекине может быть увеличена до 900 км
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Протяженность действующих линий рельсового транспорта в Пекине может быть увеличена до 900 км 

РЖД-Партнер 46 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Он напомнил, что на данный момент протяженность действующих маршрутов рельсового транспорта в Пекине составляет 607 км. Но объемы пассажирских перевозок растут, что требует увеличение протяженности. «Мы в ближайшее время ожидаем ввода трех новых линий, что еще больше увеличит протяженность маршрутов. Ив перспективе планируем, что протяженность составит 900 км», — сообщил он.
Г-н Бин также отметил, что развитие общественного рельсового транспорта очень важно с точки зрения развития «зеленых» технологий и сокращения заторов на дорогах.
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